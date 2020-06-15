Премьер Туниса заявил о победе страны над коронавирусом

"Тунисцы должны гордиться тем, что их страна одержала победу над коронавирусом. Это произошло благодаря общим усилиям. Мы преодолели этот кризис с наименьшим ущербом, достигнув крайне значимых для страны результатов в сфере здравоохранения", - подчеркнул Фахфах. Он также напомнил, что в настоящее время страна готовится к открытию своих границ, которое намечено на 27 июня.

Согласно последним данным, обнародованным в воскресенье тунисским Минздравом, за весь период с начала распространения коронавируса в стране было выявлено 1 096 случаев заражения, 998 пациентов (около 91% всех инфицированных) уже выздоровели, зафиксировано 49 летальных исходов. Для диагностики коронавируса проведено почти 60 тыс. тестов.