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Пандемия коронавируса нового типа

Премьер Туниса заявил о победе страны над коронавирусом

Элиас Фахфах также напомнил, что страна готовится к открытию своих границ, которое намечено на 27 июня

ТАСС, 15 июня. Премьер-министр Туниса Элиас Фахфах объявил о победе страны над коронавирусом. Слова тунисского премьера в понедельник цитирует телеканал Al Jazeera.

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"Тунисцы должны гордиться тем, что их страна одержала победу над коронавирусом. Это произошло благодаря общим усилиям. Мы преодолели этот кризис с наименьшим ущербом, достигнув крайне значимых для страны результатов в сфере здравоохранения", - подчеркнул Фахфах. Он также напомнил, что в настоящее время страна готовится к открытию своих границ, которое намечено на 27 июня.

Согласно последним данным, обнародованным в воскресенье тунисским Минздравом, за весь период с начала распространения коронавируса в стране было выявлено 1 096 случаев заражения, 998 пациентов (около 91% всех инфицированных) уже выздоровели, зафиксировано 49 летальных исходов. Для диагностики коронавируса проведено почти 60 тыс. тестов.

Теги
ТунисПандемия коронавируса нового типаФахфах, Элиас
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