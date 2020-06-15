Минпросвещения намерено показать в прямом эфире сдачу экзаменов в колледжах

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения совместно с союзом "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" намерено показать в прямом эфире сдачу демонстрационных экзаменов в колледжах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills - это форма государственной итоговой аттестации, которая предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.

"18 июня Минпросвещения России совместно с движением WorldSkills Russia проведут онлайн-марафон в рамках "Дня открытых демонстрационных экзаменов". Это прямая трансляции реального процесса сдачи экзамена, которая охватит 15 колледжей из 13 регионов страны", - сообщила пресс-служба, уточнив, что в этом году демонстрационный экзамен сдают 40 тыс. выпускников техникумов.

Отмечается, что прямой эфир пройдет в сообществе Минпросвещения во "ВКонтакте" и продлится 1,5 часа, будут представлены 15 компетенций от лабораторного химического анализа до обслуживания авиационной техники, поварское дело, преподавание музыки и сварочные технологии, управление локомотивом и сухое строительство.

"За последние годы демонстрационный экзамен активно набирает популярность в системе среднего профессионального образования. Он наглядно показывает навыки и способен раскрыть мастерство студента", - привели в пресс-службе слова первого замминистра просвещения Дмитрия Глушко.