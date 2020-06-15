Украина возобновила международные авиаполеты

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Украина с понедельника смягчила условия карантина и возобновляет международные авиасообщения, которые были остановлены 17 марта в связи с распространением коронавируса, а также отменяет запреты на переход в Крым из Херсонской области.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Киевского международного аэропорта "Борисполь", утром уже состоялся первый рейс на Кишинев. "Аэропорт сегодня планирует обслужить 15 рейсов", - отметили в пресс-службе.

Из аэропорта "Борисполь" улетают рейсы в Молдавию, Бельгию, Белоруссию, Нидерланды, Индию, ОАЭ, Литву. Кроме того, в понедельник ожидается прибытие рейсов из Амстердама, Минска, Дели, Дубаи, Остенде, Тель-Авива.

В другом столичном аэропорту "Киев" согласно онлайн-расписанию отменены все сегодняшние рейсы, кроме рейса в Запорожье. На вторник количество вылетов увеличивается - есть рейсы WizzAir в Биллунд (Дания), Афины, Берлин, Нюрнберг, Ригу, Лиссабон, Бремен, Ганновер, а также рейсы в Минск компании Belavia.

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого пока не осуществляет отлетов и прилетов - онлайн-табло остается пустым. Международный аэропорт "Одесса" пока принимает внутриукраинские рейсы и рейсы из Минска.

Согласно решению правительства, для въезда на Украину всем иностранцам необходим соответствующий страховой полис, который должен компенсировать расходы, связанные с обсервацией и лечением в случае инфицирования COVID-19. Обсервацию должны проходить только граждане стран со значительным распространением коронавируса, то есть те, где количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. Перечень таких государств Госпогранслужбе Украины каждые три дня будет предоставлять министерство здравоохранения. Исключением могут быть граждане из "стран риска", которые не находились на родине в течение последних 14 дней перед приездом на Украину. Не подлежат обсервации также работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных на Украине, и члены их семей.

Россия ограничения не снимала

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса. Однако Россия пока не снимала запрета на въезд в страну иностранцам.

В этой связи Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым 13 июня опубликовало разъяснение, что "в Российской Федерации продолжают сохраняться ограничения по пересечению государственной границы, введенные распоряжениями правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года". "Сроки окончания указанных ограничений в настоящее время не установлены", - подчеркивалось в сообщении ведомства.

Этапы смягчения

Сегодня начался 96-й день карантина, который кабинет министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса. 20 мая правительство приняло решение о введении адаптивной модели карантина до 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу ослабления карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей.

1 июня на Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемических мер. С этого дня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов. Возобновлено автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами. С 5 июня произошло очередное ослабление карантинных ограничений. В стране открыли кафе и рестораны, восстановлено внутреннее авиасообщение. Однако по состоянию на 14 июня к переходу к ослаблению карантина не готовы десять областей и Киев.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней и в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.