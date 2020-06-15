Возвращенные на родину из-за пандемии граждане Германии частично оплатят перелет

"И до пандемии коронавируса осуществлялись акции по вывозу, хотя, конечно, не в таком объеме, - сказал он. - В Законе о консульской службе прописано, что те, кого возвращают обратно, участвуют в оплате расходов".

Отвечая на вопрос, знали ли туристы об этом до возвращения на родину на спецрейсах, Маас отметил, что "всем это объяснялось". "Они даже должны были кое-что подписать на этот счет, то есть все было сделано очень прозрачно", - добавил министр. Он указал, что такая практика существует и в других европейских странах.

"Были люди, которые возвращались и на нормальных частных рейсах. Им мы помогли достать билет, который они должны были оплатить", - сообщил Маас. "Не может быть так, чтобы одни платили за свое возвращение, а другим было предоставлено место в самолете, который арендовало правительство, бесплатно. Это вопрос справедливости", - сказал Маас.

Ранее правительство ФРГ сообщило, что вернуло в Германию из-за рубежа из-за эпидемии около 240 тыс. граждан страны. В минувшую субботу МИД сообщил, что возвращенные немцы в скором времени начнут получать счета за оказанные услуги по вывозу. Каждый счет будет учитывать дальность маршрута, средние цены на билеты в данном направлении и стоимость программ по эвакуации граждан в других странах ЕС.