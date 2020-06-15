Антитела к коронавирусу имеют 15% сдавших анализы в "Инвитро"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Антитела к коронавирусу имеют 15% из 250 тыс. россиян, сдавших анализ в частной медицинской компании "Инвитро". Об этом говорится в сообщении компании.

"В "Инвитро" на антитела к коронавирусу протестированы более 250 000 человек, иммунный ответ выявлен у 15%", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в компании, лидерами по числу пациентов, прошедших исследование, стали Москва и Московская область, соответственно, 28% и 18% от общего числа тестов. При этом положительные результаты были получены у 18,4% жителей столицы и у 20,2% жителей Подмосковья, прошедших тестирование. На Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришлось 11,3% и 1,6% всех выполненных тестов соответственно. Иммунный ответ к коронавирусу сформировался у 16% санкт-петербуржцев и 17% жителей Ленобласти, обратившихся для выполнения исследования.

В тройку лидеров также вошел Новосибирск. По данным "Инвитро", на жителей Новосибирска и Новосибирской области, сдавших данный тест, приходится 3,4% от общего числа проведенных исследований. Положительные результаты на определение антител класса IgG здесь были отмечены у 10% пациентов.

В "Инвитро" также сообщили о том, что на Центральный федеральный округ пришлось 56% от общего числа тестов и 17,9% положительных результатов, на Северо-Западный федеральный округ - 15,4% от общего числа тестов и 15,3% положительных, на Приволжский федеральный округ - 8,6% от общего числа тестов и 8,8% положительных, на Сибирский федеральный округ - 7,6% от общего числа тестов и 6,9% положительных, на Уральский федеральный округ - 4,6% от общего числа тестов и 4,8% положительных, на Южный федеральный округ - 2,9% от общего числа тестов и 6,9% положительных, на Северо-Кавказский федеральный округ - 2,3% от общего числа тестов и 35% положительных, на Дальневосточный федеральный округ - 2% от общего числа тестов и 6,5% положительных.

О тестировании

Как сообщалось ранее, массовое тестирование на антитела класса G в "Инвитро" стартовало 18 мая 2020 года во всех регионах и городах присутствия сети, а с 25 мая компания также начала выполнять тесты на антитела класса М (IgM). Тестирование могут пройти все желающие, не имеющие симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Обратиться за выполнением исследования могут как физические, так и юридические лица, направление врача не требуется.

"Инвитро" выступает в роли централизованной лаборатории и принимает биоматериалы для исследования от государственных медицинских учреждений. Сейчас исследования выполняют три лабораторных комплекса, расположенные в Москве, Новосибирске и Челябинске.

"Инвитро" - частный медицинский холдинг в России, специализирующийся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основан в 1995 году. У компании есть офисы в шести странах и восемь лабораторных комплексов, которые выполняют более 150 тысяч исследований в день.