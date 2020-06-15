Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 8 246

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 246 и стало минимальным с 1 мая. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 1,6% против 1,7% днем ранее. Всего в России заразились коронавирусом 537 210 человек.

Новые 1 359 заразившихся выявлены в Москве, 689 - в Московской области, 252 - в Санкт-Петербурге, 233 - в Свердловской и 220 - в Воронежской областях.

Симптомов нет у 2 831 (34,3%) нового заразившегося. В настоящее время в России продолжают лечение 245 580 человек.

Число вылечившихся за сутки пациентов составило 4 489, всего уже выздоровели 284 539 человек. По информации штаба, вылечились уже 53% от общего количества заразившихся. Умерли от коронавируса 143 человека, всего от инфекции скончались 7 091 человек. Общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся.