Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник снизился до 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Впервые за долгое время сразу в 9 из 10 регионов страны с наибольшим числом заразившихся показатель находится ниже единицы. В Москве, Подмосковье и Свердловской области он составил 0,97, в Красноярском крае - 0,99, в Дагестане - 0,92. В Тульской и Ростовской областях коэффициент равен соответственно 0,91 и 0,87, в Санкт-Петербурге - 0,83, ниже всего он оказался в Нижегородской области - 0,72.

Только в Калужской области показатель немного превысил единицу, увеличившись до 1,07.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.