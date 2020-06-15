СМИ: в Токио вновь зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в японской столице за минувшие сутки составило 48, этот показатель впервые с 5 мая вновь превысил отметку 40. Об этом в понедельник сообщает агентство Kyodo .

Отмечается, что около 20 из инфицированных на днях посещали увеселительные заведения и ночные клубы, где, вероятно, они и заразились.

14 июня сообщалось о 47 зараженных, до этого на протяжении трех дней суточный прирост составлял более 20 новых случаев.

На прошлой неделе власти Токио отменили особое предупреждение Tokyo Alert, действующее с начала июня в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом. Одним из главных условий для его отмены было снижение числа новых случаев заражения коронавирусом ниже отметки 20 в сутки. В то же время губернатор столичной префектуры подчеркивала, что в случае ухудшения эпидемической ситуации власти Токио могут вновь выпустить специальное предупреждение и призвать людей по возможности оставаться дома.

В настоящее время Токио вошел в третью фазу снятия ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса - на территории города возобновляют работу, среди прочего, караоке, залы игровых автоматов, парки развлечений. Ожидается, что полное снятие ограничений, которое позволит ресторанам и развлекательным заведениям вернуться к обычному графику работы, может произойти уже 19 июня. Сейчас они вынуждены закрываться около десяти вечера.

Общее число инфицированных на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, по последним данным, превысило 18,2 тыс., умерли 940.