В Крыму открыли 95% туристических объектов, кафе и ресторанов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Крыма с понедельника допустили возобновление работы 95% предприятий, в том числе туристической сферы и общепита, работа которых ранее была ограничена из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в видеоролике на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

С 15 июня в Крыму начинается курортный сезон для местных жителей, отменен обязательный 14-дневный карантин в обсерваторе для приезжающих из других регионов России. При этом сохраняются ограничения для прибывших из-за границы. Также продолжается термометрия и осмотр на внешние признаки ОРВИ на Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах. Туристов из других регионов страны на полуострове начнут принимать с 1 июля.

"На сегодняшний день ситуация стабильная, в общем-то нормализовалась. Поэтому было принято решение с 15 июня пойти на значительное ослабление ограничительных мер, по сути открыть 95% предприятий всех видов деятельности. Это и общепита касается внутри помещений, курортных учреждений, гостиниц, отелей; здравниц, в том числе без медицинской лицензии", - сказал Аксенов.

Он напомнил, что с 15 июня в Крыму полностью отменен режим самоизоляции.

Аксенов также сообщил, что в республике за все время пандемии зарегистрировали 546 случаев новой коронавирусной инфекции, 36 из которых были завезены из-за границы, 87 - из субъектов России, 400 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 23 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

На сайте регионального минздрава сообщается, что под медицинским наблюдением находятся 2 895 человек: дома - 1 781, в стационарах - 276, изолированы в обсерваторы - 838 человек. Лечение в медучреждениях Крыма проходят 168 человек, выписаны по выздоровлению - 363, умерли - 17.