В Сочи ликвидировали загрязнение нефтепродуктами реки Иры

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. В Сочи ликвидировали загрязнение горюче-смазочными материалами реки Иры. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в понедельник.

"На месте был создан оперативный штаб по обследованию участка загрязнения и ликвидации. В ходе оперативной проверки был обнаружен источник выброса горюче-смазочных материалов. По состоянию на 12 июня силами ЮРПСО, УВД города Сочи, ГО и ЧС администрации курорта, МУП "Водосток" сброс ликвидирован", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время ведется следствие.

В полиции в субботу сообщили о проведении проверки из-за выявленного загрязнения. В прокуратуре Краснодарского края сообщали, что виновником могла стать станция техобслуживания автомобилей.