Борис Джонсон выступил в защиту Черчилля и против переписывания истории

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в защиту бывшего главы правительства Соединенного Королевства Уинстона Черчилля (1874-1965), призвав оставить в стороне попытки переписать историю страны. Об этом он написал в колонке, опубликованной в понедельник в газете The Daily Telegraph.

Причиной, по которой Джонсону пришлось высказываться на эту тему, стали недавние акции протеста в Лондоне против расовой дискриминации. Демонстранты исписали краской памятник Черчиллю, установленный на парламентской площади в центре Лондона, после чего власти британской столицы возвели вокруг монумента защитный короб.

"Откровенно говоря, это абсурдно и прискорбно, что статуя Уинстона Черчилля может подвернуться какой-либо атаке. Возмутительно, что кто-то мог утверждать, что статуя нуждается в защите. Было ужасно видеть, как статую захоронили в защитном коробе", - заметил глава Консервативной партии, который ранее написал книгу о Черчилле и считает его своим героем. Его слова были адресованы и мэру Лондона Садику Хану из оппозиционной Лейбористской партии, который распорядился закрыть монумент.

Против изменения прошлого

"Да, Черчилль выражал различные взгляды во время своей безмерной карьеры - надо иметь в виду, что он стал членом парламента при королеве Виктории и покинул его при королеве Елизавете II. И прежде всего, как справедливо отметили многие, это верх безумия обвинять его в расизме, когда он стоял один против расистской тирании, которая без его сопротивления могла бы сокрушить эту страну и остальную Европу. Он был героем, и я надеюсь, что не я один готов сопротивляться каждую секунду любой попытке убрать эту статую с Парламентской площади, и чем раньше защитный короб будет снят, тем лучше", - написал Джонсон.

Он вновь раскритиковал усилившееся в последние дни движение за снос в Великобритании ряда памятников, прежде всего на том основании, что деятели, в честь которых они были возведены, были причастны к работорговле.

"У меня также вызывает чрезвычайные сомнения набирающая обороты кампания по корректировке или исправлению в Photoshop всего культурного ландшафта. Если мы начнем очищать записи и удалять изображения всех, за исключением тех, чье отношение соответствует нашему, мы встанем на путь великой лжи, искажающей нашу историю", - уверен Джонсон.

Какие памятники хотят снести

В списке скульптурных изображений, к которым у инициативных групп возникли претензии, числятся памятники премьер-министрам XIX века и государственным деятелям Роберту Пилю (1788-1850) и Уильяму Гладстону (1868-1874), путешественнику и первооткрывателю Джеймсу Куку (1728-1779), мореплавателю и вице-адмиралу, одному из участников разгрома испанского флота (Непобедимой армады) Фрэнсису Дрейку (1540-1596), основателю Британской Ост-индийской компании Роберту Клайву (1725-1774), организатору английской колониальной экспансии в Южную Африку Сесилу Родсу (1853-1902), итальянскому мореплавателю Христофору Колумбу (1451-1506), британскому военачальнику и основателю скаутского движения Роберту Баден-Пауэллу (1857-1941).

В черном списке из 60 памятников оказался и один из символов британской столицы - памятник командующему британским флотом и вице-адмиралу Горацио Нельсону (1758-1805), установленный на Трафальгарской площади. Победителя в решающей битве времен Наполеоновских войн обвинили в том, что он противился отмене в Великобритании рабства.

Акция началась по следам выступлений сторонников движения Black lives matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), требующих призвать к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией в американском Миннеаполисе (штат Миннесота). Массовые протесты начались в США, а затем перекинулись на другие страны, в том числе Великобританию.