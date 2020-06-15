Власти китайского города Баодин ввели военное положение из-за коронавируса

ТАСС, 15 июня. Администрация китайского города Баодин в северо-восточной провинции Хэбэй, граничащей с Пекином, ввела в городе военное положение для предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом в понедельник сообщила газета "Пэнпай" со ссылкой на руководящую рабочую группу провинции по борьбе с коронавирусом.

В заявлении группы говорится о необходимости "оперативно войти в режим военного положения и запустить механизмы военного времени для решительного противостояния распространению коронавируса".

"Баодин непосредственно граничит с Пекином, между двумя городами происходит активное перемещение людей и перевозка грузов, - цитирует газета заявление рабочей группы. - В связи с этим нам необходимо быть максимально бдительными и принять безотлагательные меры".

В Баодине проживают более 11 млн человек. Город расположен к юго-западу от Пекина.

Вспышка коронавирусной инфекции на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была выявлена на прошлой неделе. Большинство заразившихся - работники торговых точек, их родственники и близкие. Администрация города также была вынуждена временно закрыть несколько других важных коммерческих объектов, в том числе на западе столицы, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. В связи с этим в отдельных районах Пекина введены усиленные меры контроля.

Согласно статистике, в медицинских учреждениях столицы КНР находятся 80 инфицированных коронавирусом. За все время пандемии в городе было зарегистрировано 673 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.