Как поститься без вреда для здоровья

У православных христиан насинается Петров пост. Он продлится до 11 июля, кануна дня святых апостолов Петра и Павла. Рассказываем, как нужно поститься, чтобы не навредить своему здоровью.
Как соблюдают пост в наши дни?
У православных христиан есть несколько постов, и у каждого — свои правила. Самые строгие — у Великого поста: в некоторые дни этого периода предписывается есть только сырую пищу, а иногда от еды надо отказаться вообще.
Правила Рождественского чуть проще, хотя тоже строги. В этот период православные христиане должны воздерживаться от употребления мясных, молочных продуктов и яиц. Согласно мягкому уставу для мирян, по средам и пятницам нельзя есть рыбу, а в определенные дни нужно придерживаться сухоядения — приема пищи без растительного масла.
Правила Петрова поста во многом похожи на правила Рождественского, но считаются самыми мягкими.
Пища во время любого поста должна быть простой, употребление изысканно приготовленных постных блюд осуждается.
Мало кто из современных людей, живущих в миру, может себе позволить строго соблюдать все каноны. Как правило, священнослужители относятся к этому с пониманием, отмечая, что самое важное — воздержание духовное. Воцерковленные люди чаще всего постятся так, как их на то благословил конкретный священник.
Как подготовиться к посту?
У каждого поста свои правила. Так, Великому посту по православной традиции предшествует подготовительный период. В последнюю неделю перед постом (на нее приходится Масленица) мясо нельзя есть вообще, а на предмасленичной неделе в среду и пятницу нужно отказаться от всех непостных продуктов.
Как объясняет Юлия Панова, с точки зрения диетологии это отличная подготовка: организм постепенно привыкает к тому, что долгое время он будет обходиться без животного белка. И, конечно, надо помнить, что переедание блинов не приведет ни к чему хорошему. Но если приготовить блины на гречневой муке или муке с отрубями, они будут менее вредны. "Главное — не начинать пост в 00:00 понедельника, — говорит Панова. — Не надо есть колбасу перед сном напоследок".
У Рождественского поста такого периода нет. Но, с точки зрения диетологов, правило начинать пост постепенно остается актуальным.
Кому пост противопоказан?
Церковь освобождает от воздержания в еде беременных и кормящих женщин, больных, а также тех, кто занят тяжелым физическим трудом или в силу обстоятельств не может обеспечить себя постоянной пищей (военнослужащих, заключенных, путешественников). Диетологи добавляют: вам нельзя поститься, даже если вы уже выздоравливаете, но ослаблены после болезни или операции.
Что можно есть во время поста?
Овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, в отдельные дни — рыбу. Не обязательно полностью отказываться от мучных изделий, но в них должны быть лишь вода, мука и соль. Иногда можно пить красное вино.
Как избежать чувства голода и недостатка витаминов и микроэлементов?
"Многие в пост убирают из рациона продукты животного происхождения, а все остальное оставляют так, как было, — говорит Юлия Панова. — Такой подход точно приведет к проблемам. Если вы решаете поститься, надо пересматривать весь рацион".
Прежде всего необходимо получать достаточное количество растительного белка (его можно найти в бобовых), в идеале — в сочетании со сложными углеводами. Например, рис с фасолью и овощами надолго даст вам чувство сытости. А вот фруктами голод лучше не утолять: слишком большое количество фруктозы будет сильной нагрузкой на организм.
Избежать нехватки жиров помогут орехи и семечки. И всегда можно воспользоваться протеиновыми смесями, а также продуктами, обогащенными йодом и железом.
Пост — хороший способ похудеть?
Как раз наоборот. С точки зрения диетологии лишение себя животного белка — это худший способ сбросить вес. "Наши мышцы — это белковая ткань, — объясняет Ксения Селезнева. — Если в рационе долго не хватает животного белка, вы действительно похудеете, но именно за счет мышечной ткани. Это неполезное, неправильное с точки зрения диетологии похудение".
По той же причине опасно долго голодать (а некоторые посты предусматривают голодание в отдельные дни). У организма много компенсаторных возможностей, и поначалу он будет брать энергию из жировой массы. Но через какое-то время переключится на мышечную ткань.
Как правильно выйти из поста?
Самая большая ошибка, которую можно сделать, — это в первый же день после поста позавтракать вареными яйцами, пообедать стейком и поужинать рыбными котлетами. Ксения Селезнева предупреждает: организму будет тяжело это переварить, и такая неумеренность грозит большими проблемами с желудком и кишечником, вплоть до того, что может понадобиться госпитализация.
"Коллеги из службы скорой помощи рассказывают, что на Пасху у них увеличивается количество вызовов: люди после воздержания бросаются во все тяжкие, и это может закончится серьезными проблемами с пищеварением", — предостерегает Селезнева.
После любого поста возвращать в рацион животный белок нужно постепенно, поначалу употребляя его один раз в день. Через три-четыре дня можно будет позволить его себе дважды.