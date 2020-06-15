Как поститься без вреда для здоровья

У православных христиан есть несколько постов, и у каждого — свои правила. Самые строгие — у Великого поста: в некоторые дни этого периода предписывается есть только сырую пищу, а иногда от еды надо отказаться вообще.

Правила Рождественского чуть проще, хотя тоже строги. В этот период православные христиане должны воздерживаться от употребления мясных, молочных продуктов и яиц. Согласно мягкому уставу для мирян, по средам и пятницам нельзя есть рыбу, а в определенные дни нужно придерживаться сухоядения — приема пищи без растительного масла.

Правила Петрова поста во многом похожи на правила Рождественского, но считаются самыми мягкими.

Пища во время любого поста должна быть простой, употребление изысканно приготовленных постных блюд осуждается.

Мало кто из современных людей, живущих в миру, может себе позволить строго соблюдать все каноны. Как правило, священнослужители относятся к этому с пониманием, отмечая, что самое важное — воздержание духовное. Воцерковленные люди чаще всего постятся так, как их на то благословил конкретный священник.