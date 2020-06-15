Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти столицы приняли решение переходить к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге .

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"Сегодня - по прошествии недели - мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров. И это, честно говоря, просто здорово. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня 2020 года", - написал мэр.

Летние веранды кафе и ресторанов возобновят работу во вторник, 16 июня.

"С завтрашнего дня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках", - написал он.

Снижение заболеваемости

Специалисты фиксируют снижение числа заразившихся коронавирусом в Москве, снятие ограничений не повлияло на ситуацию.

"Сегодня - по прошествии недели - мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров", - сообщил Собянин.

Число проходящих лечение в коронавирусных стационарах Москвы за неделю сократилось на 13%, до 8,5 тыс.

"В результате количество людей, проходящих лечение в коронавирусных стационарах, за неделю сократилось на 13% - до 8,5 тыс.", - написал мэр.

Среднее число госпитализаций заразившихся коронавирусом нового типа в Москве также сократилось за неделю.

"Устойчиво сокращается количество тяжелых случаев, требующих госпитализации больных. По сравнению с неделей 1-7 июня 2020 года, на прошлой неделе среднее число госпитализаций сократилось на 22% - с 753 до 587 случаев в день", - написал он.

Резерв свободных коек в стационарах Москвы составляет 8,8 тыс., во временных госпиталях - 15 тыс.

"Небольшое замедление темпов "освобождения коек" в последние дни - следствие новых рекомендаций Минздрава, который расширил показания к госпитализации с подозрением на коронавирус. К тому же большой резерв свободных коек (8,8 тыс. в стационарах и 15 тыс. во временных госпиталях) позволяет врачам не торопиться с выпиской пациентов, чтобы понаблюдать за их состоянием еще несколько дней в условиях стационара", - заявил мэр.