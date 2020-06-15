"Яндекс" запустил онлайн-сервис видеозвонков "Телемост"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Яндекс" в понедельник анонсировал запуск собственного онлайн-сервиса для видеовстреч - "Яндекс.Телемост".

Как говорится в сообщении компании, "Яндекс.Телемост" представляет собой онлайн-сервис, который позволяет создать встречу в том числе из интернет-браузера или присоединиться к уже созданной по ссылке. Для работы с сервисом не нужно скачивать отдельное приложение - "Телемост" работает в "Яндекс.Браузере" и Google Chrome, в приложениях "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Почта", со временем будет интегрирован в другие продукты "Яндекса" и заработает в других браузерах.

В одной видеовстрече может участвовать до 35 человек, уточнили в пресс-службе компании, время беседы при этом не ограничено.

"Яндекс.Телемост" доступен по прямой ссылке telemost.yandex.ru. Ссылку-приглашение на встречу можно открыть в браузере, мобильных и десктопных приложениях "Яндекс.Диска" и в приложениях "Яндекс.Почты" для iOS и Android. В первой версии сервиса уже доступны все необходимые функции, а в будущем пользователи получат дополнительные возможности", - рассказали в компании.