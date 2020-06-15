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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Карелии возобновили туристические поездки на Соловки

Кроме того, возобновляется работа природного парка "Валаамский архипелаг"

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июня. /ТАСС/. Экскурсионные и туристические поездки на Соловки через Белое море из Карелии с 15 июня возобновились после их приостановки из-за пандемии коронавируса. Также начнет работу природный парк "Валаамский архипелаг", сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Снимается запрет на экскурсионные и туристические поездки водным транспортом в Белом море от береговой зоны на территории Карелии в район Соловецких островов. Возобновляется работа природного парка "Валаамский архипелаг". Однако до отмены режима повышенной готовности будет установлена предельная численность посетителей, прибывающих для отдыха и туризма", - говорится в сообщении.

С понедельника в республике также полностью возобновили работу все виды общественного транспорта. С 10 июня принимать туристов начали на островной части экспозиции музея-заповедника "Кижи", однако общественный водный транспорт на тот момент еще не ходил.

В новом распоряжении также есть изменения для туристов из других регионов страны. Обязательная самоизоляция на 14 дней для приехавших из-за пределов Карелии пока не отменилась. В то же время туристы, проживающие в коттеджах или других местах размещения с отдельным индивидуальным входом, могут посещать все открывшиеся объекты турпоказа (все они уже возобновили работу в регионе) и торговые точки, в том числе с сувенирами, в которых местные власти должны определить время работы для туристических групп.

"Разрешаются путешествия и походы по Карелии при условии размещения в палаточных лагерях вне населенных пунктов", - уточнил Парфенчиков.

По данным республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Карелии, за время пандемии в регионе выявили 831 случай заражения, прирост за сутки составил семь человек. Выздоровели после инфицирования 307 пациентов, пятеро умерли.

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РоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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