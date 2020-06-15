В Италии в ходе третьей фазы ослабления карантина сняли почти все ограничения

РИМ, 15 июня. /ТАСС/. Практически все ограничения обычной жизни в Италии, введенные в условиях пандемии, были отменены. С понедельника в силу вступил последний пакет послаблений карантина.

Летние лагеря и сады начали постепенный прием детей, которые вернулись в образовательные учреждения, работающие в летнем режиме, спустя три месяца домашнего обучения. С понедельника работу могут возобновить театры и кинотеатры, однако от них требуется обеспечить полную безопасность зрителей. Разрешено также открыть центры спа и термальные комплексы, однако право окончательного решения об условиях такого шага передается властям на местах.

Как пишет в понедельник газета Corriere della Sera, в ряде областей, включая южные Калабрию и Апулию, а также остров Сицилия, северную Венето, столичную Лацио, пусть и с ограничениями, но разрешено открыть дискотеки, хотя центральное правительство предлагало ждать середины следующего месяца. С 25 июня разрешаются коллективные спортивные игры, в том числе на пляжах.

В минувшие выходные состоялись первые (полуфинальные) матчи в рамках Кубка Италии. С 20 июня возобновляется приостановленный в условиях пандемии внутренний чемпионат по футболу. Разрешается проводить гастрономические мероприятия. Так называемые "сагре" - массовые застолья, часто устраиваемые в курортных городах, - являются важной составляющей летних афиш на Апеннинах, поскольку дегустация традиционных блюд часто сопровождается культурными мероприятиями.

При этом сохраняется ограничение на максимальное число участников: 1 тыс. человек - в событиях на открытом воздухе и 200 - в закрытых помещениях. Предписано также носить маски в закрытых помещениях и в транспорте. Обязательной повсюду остается минимальная безопасная дистанция в один метр, дезинфекция пространств и мытье рук.

По всей Италии с 18 мая открылись магазины, рестораны и пляжи, где уже наблюдается наплыв посетителей. Надо отметить, что отнюдь не везде строго соблюдаются все нормы.

Технологии в помощь

С понедельника по всей стране начинает действовать приложение к мобильным устройствам Immuni, которое поможет отслеживать контакты и предупреждать в случае обнаружения нового инфицированного. Программу предлагается скачать добровольно. Обязательное ее использование не требуется.

Также с понедельника в Италии снимается ограничение на число пассажиров в самолетах. Однако на протяжении всего полета пассажир должен сидеть в маске, меняя ее каждые четыре часа. Рекомендовано не пускать в самолет с ручным багажом. При этом в Италии пока не восстановлено авиасообщение по многим маршрутам, с том числе с Россией. С 15 июня ряд европейских стран, включая Грецию, Австрия Германию, начинают принимать итальянцев, тогда как Италия объявила о свободном передвижении со странами ЕС и зоны Шенгена с 3 июня.

Несмотря на значительное ослабление карантина, с 18 мая в Италии не растет число новых заражений, которое удерживается на уровне 300 случаев в сутки. Большинство из них приходятся на северную область Ломбардия, которая считается эпицентром локальной вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания.

Всего с начала пандемии в Италии насчитывается почти 237 тыс. инфицированных, из которых более 34 тыс. умерли и более 176 тыс. излечились. Коэффициент репродукции вируса по всей стране сохраняется ниже порогового уровня в единицу.