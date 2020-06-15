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Посольство РФ в Литве выясняет обстоятельства осквернения памятника советскому солдату

Памятник участнику Великой Отечественной войны Афанасию Лошакову на кладбище в Шете был залит красной краской 14 июня

ВИЛЬНЮС, 15 июня. /ТАСС/. Посольство России в Литве выясняет обстоятельства инцидента в поселке Шета Кедайнского района Литвы, где 14 июня был осквернен памятник советскому солдату. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в диппредставительстве в понедельник.

"Посольство России в Литве занимается выяснением обстоятельств произошедшего, связывается с представителями местных властей, - сказали в посольстве. - Сегодня на месте побывает сотрудник посольства".

Ранее власти Кедайнского района Литвы сообщили в Facebook, что памятник Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Афанасию Лошакову на городском кладбище в Шете был залит красной краской вечером 14 июня.

"Я оцениваю это как случай хулиганства, более того, вчера был День траура и надежды, - заявил глава района Валентинас Тамулис агентству BNS. - Каким бы ни был подход к этим скульптурам советских военных, находящимся у нас, я все равно не буду терпимо относиться к такому поведению".

Тамулис заявил также, что хотел бы услышать позицию властей Литвы о целесообразности демонтажа советских памятников. "Если демонтировать, то нужен государственный подход, ведь не только в Шете могилы советских солдат, такая скульптура есть еще и на самом кладбище в [городе] Кейдайняй, - заявил он. - Это не может быть решением лишь одного самоуправления, не только в Кедайняй есть такие вещи".

Департамент полиции Литвы сообщил, что получил сообщение об осквернении памятника в воскресенье вечером. Полиция уточняет обстоятельства произошедшего.

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