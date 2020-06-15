Работу канатной дороги на Ай-Петри в Крыму возобновили после профилактики

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Популярная у туристов канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" на южном берегу Крыма с понедельника возобновила свою работу после профилактики, сообщили на сайте дороги.

Канатная дорога с 20 января 2020 года была закрыта на профилактику для осмотра всех узлов, агрегатов, механизмов и косметического ремонта станций и вагонов.

"С 15 июня канатная дорога возобновляет перевозку пассажиров. Канатная дорога "Мисхор-Ай-Петри" прошла ежегодное освидетельствование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты государственной диагностической лаборатории провели визуальный контроль механизмов и вагонов, проверили все крепления. Вагоны были испытаны в условиях максимальной нагрузки. При грузоподъемности одного вагона в 3,2 тонны в него были загружены бетонные блоки массой в 4 тонны. С таким грузом вагон прошел три полных цикла на максимально допустимой скорости с применением аварийного торможения.

"Мы провели освидетельствование канатной дороги "Мисхор - Ай-Петри" и выдали заключение, что ее техническое состояние соответствует всем нормам и требованиям. Канатная дорога готова к работе" - приводятся в сообщении слова начальника лаборатории Валентина Мельникова.

Канатная дорога от поселка Мисхор на гору Ай-Петри является одним из самых популярных и посещаемых туристических объектов в Крыму. Между ее средней и верхней станциями протянулся безопорный пролет протяженностью в 1670 м и с углом подъема в 46 градусов. Менее чем за 15 минут по ней осуществляется подъем на высоту 1153 м, откуда открывается вид на Южный берег Крыма. На плато организованы экскурсии, работают кафе национальной кухни.

Ежегодно услугами канатной дороги пользуется около 500 тыс. туристов. Она работает по фактической погоде. Температура на плато Ай-Петри приблизительно на семь градусов ниже, чем у побережья.