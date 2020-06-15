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Пандемия коронавируса нового типа

В Норвегии приостановили использование приложения для отслеживания ситуации с пандемией

Национальное агентства по защите данных Datatilsynet объяснило это тем, что "приложение слишком сильно вторгается в частную жизнь с учетом текущей ситуации с пандемией в стране"

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июня. /ТАСС/. Норвежский институт здравоохранения приостановил использование мобильного приложения, помогающего отслеживать развитие ситуации с коронавирусом в стране, после предупреждения от национального агентства по защите данных Datatilsynet. Об этом институт сообщил в понедельник.

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Там пояснили, что агентство наложило временный запрет на использование программы на основании того, что, по его мнению, "приложение слишком сильно вторгается в частную жизнь с учетом текущей ситуации с пандемией в стране". "Мы не согласны с Datatilsynet, но нам придется удалить все данные [из приложения] и приостановить эту работу вследствие полученного предупреждения", - указал директор института Камилла Столтенберг. "У населения нет иммунитета, у нас нет вакцины и нет эффективного лечения. Без приложения мы будем хуже подготовлены к предотвращению новой вспышки, которая может возникнуть в локальном или национальном масштабе", - добавила она.

К 23 июня институт должен подготовить для агентства ответ на полученное предупреждение. Приложение, разработанное весной этого года, тестировалось в трех норвежских муниципалитетах, к настоящему моменту у него около 600 тыс. активных пользователей в стране. С помощью приложения можно было сообщить о случае инфицирования коронавирусом и проинформировать тех, кто также потенциально мог заразиться от носителя вируса.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Норвегии увеличилось в понедельник лишь на три, до 8 631. В последние две недели прирост числа инфицированных каждые сутки составлял менее 30, спад эпидемии в стране продолжается. От последствий коронавируса умерли 242 человека.

Первый случай заражения коронавирусом в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны в условиях пандемии ввело запрет на въезд иностранцев, у которых нет вида на жительство, введен контроль на границах внутри Шенгенской зоны. С 15 июня Норвегия с рядом ограничений открыла границы для поездок в страны Северной Европы.

6 апреля норвежское правительство заявило, что эпидемию удалось взять под контроль. В апреле, согласно решению кабинета министров, началось постепенное возобновление работы детсадов, школ, некоторых предприятий. Кроме того, был снят запрет на поездки на дачу.

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