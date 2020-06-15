В психоневрологическом интернате в Ленинградской области выявили очаг коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Очаг заражения коронавирусом выявили в Лужском психоневрологическом интернате (ПНИ) на территории Ленинградской области, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"Увеличение заболеваемости в Ленобласти связано с обнаружением очага заболеваемости в Лужском ПНИ. Там выявлено 19 заболевших", - говорится в сообщении.

По данным сайта учреждения, в интернате проживают 305 человек в возрасте от 18 лет.

Ранее глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Историк сообщала, что крупный очаг заражения также обнаружили в Санкт-Петербургской психиатрический больнице им. П. П. Кащенко, которая расположена в Гатчинском районе Ленинградской области. Кроме того, очаги зафиксировали в Гатчинском психоневрологическом интернате и в Гатчинской межрайонной клинической больнице.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 3 626 человек, выздоровели 2 705, умерли 23. За последние сутки выявили 73 новых случая заражения, выздоровели 39.

В Петербурге общее число заразившихся достигло 20 813, по этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 9 739 человек, умерли 635. За последние сутки выздоровели 62 человека, заразились - 252.