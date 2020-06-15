Завод "Биохимик" в Мордовии готов обеспечить препаратом от коронавируса все больницы РФ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Завод "Биохимик" (входит в группу компаний "Промомед") в Мордовии готов обеспечить все больницы России препаратом "Арепливир", который блокирует размножение вируса в клетках и эффективен при борьбе с коронавирусной инфекцией. Компания также рассматривает возможность начать экспорт "Арепливира" за границу после получения постоянного регистрационного удостоверения на препарат, рассказал ТАСС в понедельник исполнительный директор АО "Биохимик" Дмитрий Земсков.

По данным правительства Мордовии, препарат, разработанный специалистами группы компаний "Промомед" и выпускаемый на промышленной площадке "Биохимика", проходит испытания в больницах республики, а также ряда регионов. По словам министра здравоохранения республики Олега Маркина, в клинических исследованиях в Мордовии участвуют 100 пациентов, испытания пройдут в течение 28 дней, результаты будут известны в конце июня - начале июля.

"После завершения клинических испытаний мы в ускоренном режиме получим временное регистрационное удостоверение на "Арепливир". Производственные мощности "Биохимика" способны полностью удовлетворить потребности всех лечебных учреждений Российской Федерации. Мы задумываемся и над перспективой экспорта "Арепливира" после получения постоянного регистрационного удостоверения", - сказал Земсков.

По его словам, в основе лекарственного средства - действующее вещество "Фавипиравир", которое использовалось при лечении редких форм вирусных инфекций, в частности лихорадки Эбола, при лечении сложных форм гриппа, а также во время эпидемии новой коронавирусной инфекции в Китае. "Арепливир" блокирует размножение вируса в клетке человека, тем самым препятствуя распространению инфекции в организме. Препарат обладает эффективностью в отношении РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус COVID-19. При применении препарата существенно снижается время нахождения инфекции в организме - практически до четырех дней", - отметил Земсков.

Он уточнил, что в условиях пандемии приоритетным направлением для "Биохимика" стало развитие собственной противовирусной программы. На разных стадиях разработки находятся ряд новейших противовирусных препаратов, антибиотики, а также препараты сопутствующей госпитальной терапии. "У нас есть все необходимое для их выпуска - собственный R&D-центр [центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ], квалифицированные кадры, производственные мощности", - добавил Земсков.

Завод "Биохимик" основан в 1959 году в Саранске, в советские годы здесь производились первые антибиотики пенициллинового ряда, а также продукты для дальнейшего синтезирования препаратов. В настоящее время завод выпускает антибиотики различных групп, среди которых препараты пенициллинового, цефалоспоринового и карбапенемового рядов, аминогликозиды.