СФ намерен рекомендовать ГП не блокировать сайты с фейками, которые не представляют угрозы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Совет Федерации планирует принять на пленарном заседании в среду постановление, в котором рекомендует Генеральной прокуратуре не допускать блокировку интернет-ресурсов с недостоверной информацией, если она не создает угрозу наступления неблагоприятных последствий или ее недостоверность не была официально подтверждена.

"Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций продолжить работу по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим недостоверную общественно значимую информацию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет под видом достоверных сообщений, обеспечить объективную оценку размещаемых материалов, при этом не допускать принятия ограничительных мер в отношении информационных ресурсов, содержащих информацию, не создающую угрозу наступления неблагоприятных последствий и при отсутствии официального подтверждения ее недостоверности", - говорится в проекте постановления СФ (имеется в распоряжении ТАСС), который верхняя палата планирует принять на пленарном заседании в среду по итогам доклада генпрокурора.

Также сенаторы рекомендуют Генпрокуратуре обеспечить мерами прокурорского реагирования соблюдение трудовых и социальных прав граждан, "обратив особое внимание на назначение и выплату пенсий, пособий, компенсаций и денежных выплат, в том числе начисляемых в рамках реализации мер по преодолению последствий распространения новой коронавирусной инфекции", говорится в проекте.

Согласно документу, сенаторы рекомендуют ведомству осуществлять постоянный надзор и за соблюдением законодательства при принятии региональными властями мер по восстановлению деятельности предприятий базовых отраслей экономики, таких как строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика и добыча полезных ископаемых. Предлагается продолжить надзор за соблюдением прав предпринимателей, в том числе при оказании им господдержки в условиях ухудшения ситуации в связи с пандемией, а также моратория на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок контрольно-надзорными органами. Сенаторы просят обратить особое внимание на выполнение кредитной программы поддержки занятости для предприятий наиболее пострадавших отраслей, проверять законность решений об отказе в оказании такой финансовой помощи.

"[Рекомендуется] уделять особое внимание проверке законности использования бюджетных средств, выделенных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, при необходимости применять меры прокурорского реагирования, обеспечить системный надзор за соблюдением требований законодательства при осуществлении страховых выплат, а также денежных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, а также работникам социальных учреждений, иных специальных федеральных выплат, направленных на поддержку граждан РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - отмечается в проекте постановления СФ.

Кроме того, парламентарии рекомендуют Генпрокуратуре продолжить мониторинг соблюдения прав предпринимателей в ходе уголовного судопроизводства, системный надзор за исполнением законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.

Другие рекомендации

Согласно проекту постановления, Генпрокуратуре рекомендуется продолжить мониторинг законности при реализации мер господдержки транспортной отрасли, обеспечить координацию работы контролирующих и правоохранительных органов при возвращении российских граждан из-за рубежа с целью выполнения противоэпидемических мероприятий, в том числе безопасной перевозки граждан к местам изоляции в домашних условиях и в обсерваторах, продолжить работу по надзору за исполнением законов при реализации нацпроектов и контролю за целевым использованием выделенных бюджетных средств.

Комитеты СФ должны проанализировать доклад генпрокурора для подготовки предложений по внесению соответствующих изменений в законы.

Комитету СФ по регламенту и организации парламентской деятельности совместно с Генпрокуратурой РФ предлагается проанализировать ход выполнения рекомендаций Группы государств против коррупции (ГРЕКО), направленных на установление правил взаимодействия парламентариев с третьими лицами (лоббистами), а также на предотвращение конфликта интересов при трудоустройстве сенаторов и депутатов после окончания срока их полномочий. "В случае необходимости принять меры по их дальнейшей реализации", - отмечается в документе.

Как ранее сообщил ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступит на пленарном заседании 17 июня с докладом о состоянии законности и правопорядка в России и о проделанной работе ведомства по их укреплению за 2019 год. 16 июня комитет намерен предварительно обсудить доклад на своем заседании. Согласно действующему законодательству, генпрокурор ежегодно представляет соответствующий доклад в верхней палате.