Заразившихся коронавирусом вахтовиков с рудника на севере Бурятии вывозят санавиацией

УЛАН-УДЭ, 15 июня. /ТАСС/. Заразившихся коронавирусом вахтовиков с тяжелым течением заболевания вывозят санавиацией с рудника "Ирокинда" в Муйском районе Бурятии в Улан-Удэ. Уже доставлено 11 человек, еще 11 человек транспортируют в ближайшее время. Об этом сообщила в понедельник журналистам министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

Первые заразившиеся среди вахтовиков на руднике "Ирокинда" крупнейшей в Бурятии золотодобывающей компании "Бурятзолото"(входит в международную компанию Nordgold) были выявлены на прошлой неделе. Всего заразившихся более 30 человек, выявлять инфицированных все еще продолжают. С 14 июня в поселке Ирокинда введен карантин для организации и оперативного проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий.

"Ранее 11 человек - тех, кто в состоянии средней, тяжелой степени тяжести - мы санавиацией доставили в Улан-Удэ, госпитализировали. Сегодня тоже борт улетел [в сторону рудника], еще 11 человек, которые имеют хронические заболевания и пневмонию, будем госпитализировать в республиканскую инфекционную больницу в Улан-Удэ", - сообщила Лудупова.

Она отметила, что на сегодня коек в Муйском районе для лечения заразившихся хватает, как и медикаментов. "Сегодня утром рейсом санавиации мы отправили для помощи медикам в Муйском районе двух ведущих специалистов от Республиканской инфекционной больницы - инфекциониста и врача-терапевта", - добавила министр. Сейчас в связи с возникновением нового очага проводится эпидемиологическое расследование, специалисты начали обследование местных жителей - это около 200 человек.

"Бурятзолото" - крупнейшая золотодобывающая компания в Республике Бурятия, владеющая двумя рудниками подземной добычи - "Холбинский" в Окинском районе и "Ирокинда" в Муйском районе. "Бурятзолото" является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей республики, на предприятии работает более 2,5 тыс. человек.

В Бурятии зарегистрировано 2 303 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, из них 1 237 - в городе Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 1 385 человек, умерли 13. Сейчас проходят лечение в стационарах республики 519 больных, на амбулаторном лечении находятся 385 пациентов.