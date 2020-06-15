Кабмин выделит 15 млн рублей на доплату лауреатам госпремий для правозащитников

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 15 млн рублей на дополнительную выплату вознаграждений лауреатам госпремий в области правозащитной и благотворительной деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2020 году Управлению делами президента из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 15 млн рублей в целях обеспечения увеличенного размера выплаты Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности, имея в виду выплату денежных вознаграждений двум лауреатам указанных премий", - говорится в тексте документа.

Управлению делами президента поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных средств и представить в кабмин доклад до 1 февраля 2021 года.

Две ежегодные госпремии - за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности - утверждены с 2016 года указом президента России Владимира Путина. Госпремия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности вручается лицам, ведущим активную общественную деятельность, направленную на защиту прав и свобод гражданина, укрепление и развитие институтов гражданского общества и получившую широкое общественное признание в РФ. Лауреатами премии за выдающиеся достижения в сфере благотворительности могут стать меценаты и волонтеры, усилия которых получили общественное признание.

10 декабря минувшего года Путин свои указом присудил государственные премии в сфере благотворительности и правозащиты за 2019 год народному артисту РФ Константину Хабенскому и председателю совета "Союза семей военнослужащих России" Марии Большаковой.