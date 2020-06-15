Туроператоры попросят смягчить ограничения на допуск тургрупп в музеи

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Участники Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что рекомендация Роспотребнадзора не принимать в музеях туристические группы в рамках борьбы с распространением коронавируса мешает полноценному старту туристического сезона, и планируют обсудить с властями смягчение мер. Об этом говорится в сообщении АТОР.

"Ассоциация туроператоров планирует обсудить возможные изменения в рекомендациях [Роспотребнадзора по работе музеев] с регуляторами отрасли и другими органами власти, поскольку дискриминационные пункты мешают полноценному старту сезона", - говорится в сообщении.

Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в музеях были утверждены руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой 10 июня 2020 года. В них допускается проведение групповых экскурсий с количеством не более пяти человек при условии обеспечения социальной дистанции, однако не допускается прием туристско-экскурсионных групп и реализация соглашений с туристическими компаниями, пояснили в АТОР. Работать с туристическими группами, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, можно будет только после снятия всех ограничительных мер, введенных в связи с пандемией.

Особенное значение музеи как часть экскурсионных программ имеют в Петербурге и Ленобласти, подчеркнули в АТОР. В ассоциацию поступило письмо Лиги туроператоров Санкт-Петербурга, объединяющей 30 ведущих туроператоров по внутреннему туризму города.

"Мы не подвергаем сомнению необходимость профилактических мер. Мы просим разрешить нам работать и направлять туристов в музеи с условием соблюдения установленных мер безопасности на равных основаниях с другими посетителями музеев", - говорится в письме, которое цитирует АТОР.