Эксперт: вероятность полного исчезновения коронавируса после появления вакцины очень мала

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Коронавирус нового типа может не исчезнуть полностью с появлением эффективной вакцины. Такое мнение высказала в понедельник руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью телеканалу " Москва-24 ".

"Далеко не все вакцины, которые у нас имеются, и не все препараты лекарственные, которые у нас имеются, могут полностью уничтожить какой-либо возбудитель, - сказала она. - При появлении вакцины, при появлении эффективного препарата очень небольшая вероятность того, что вирус полностью исчезнет".

Руженцова добавила, что есть опасения, что несоблюдение рекомендованных защитных мер "тоже может привести к всплеску [заболеваемости], что мы видим и в других странах".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что производство вакцины от коронавируса разработки Института им. Гамалеи и центра "Вектор" планируется запустить в сентябре. Запуск в производство вакцины Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) запланирован на декабрь 2020 года.