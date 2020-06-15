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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: вероятность полного исчезновения коронавируса после появления вакцины очень мала

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова опасается, что несоблюдение рекомендованных защитных мер тоже может привести к всплеску заболеваемости

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Коронавирус нового типа может не исчезнуть полностью с появлением эффективной вакцины. Такое мнение высказала в понедельник руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью телеканалу "Москва-24".

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"Далеко не все вакцины, которые у нас имеются, и не все препараты лекарственные, которые у нас имеются, могут полностью уничтожить какой-либо возбудитель, - сказала она. - При появлении вакцины, при появлении эффективного препарата очень небольшая вероятность того, что вирус полностью исчезнет".

Руженцова добавила, что есть опасения, что несоблюдение рекомендованных защитных мер "тоже может привести к всплеску [заболеваемости], что мы видим и в других странах".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что производство вакцины от коронавируса разработки Института им. Гамалеи и центра "Вектор" планируется запустить в сентябре. Запуск в производство вакцины Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) запланирован на декабрь 2020 года.

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