В Забайкалье доставили 58 аппаратов искусственной вентиляции легких

ЧИТА, 15 июня. /ТАСС/. Партия из 58 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) поступила в Читу для борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

"На прошлой неделе пришло 34 аппарата искусственной вентиляции легких из поставки, законтрактованной в 106 аппаратов. Сегодня в Читу прибыли еще 58 аппаратов ИВЛ. Завтра они будут отгружены по районам. 14 остаются в дороге, на этой неделе они будут поставлены", - процитировали в пресс-службе зампредседателя правительства Михаила Чуркина.

Ранее в медучреждения региона при содействии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) передали около 6 тыс. защитных очков и 36 тест-систем для проведения исследований на коронавирус. Также до конца недели ожидается поставка респираторов, защитных очков и перчаток по гуманитарной помощи через ФРДВ, а также масок из Китая.

По последним данным, в Забайкалье в тяжелом состоянии находятся 28 пациентов из 907. Всего в регионе зарегистрировано 2174 случая заражения, выписаны 1130 человек, 40 жителей умерли.

Из-за быстрого распространения инфекции в Чите по поручению президента РФ Владимира Путина работает бригада московских врачей, а также военный госпиталь, развернутый подразделениями Восточного военного округа. В регионе действуют ограничительные меры для бизнеса и населения.