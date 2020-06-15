В Пекине на коронавирус проверят 200 тыс. посетителей крупнейшего оптового рынка города

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Порядка 200 тыс. человек, посещавших крупнейший оптовый рынок "Синьфади" на юге Пекина, где в конце прошлой недели была зафиксирована вспышка коронавируса, сдадут тест на инфекцию. Об этом в понедельник сообщили местные власти.

Мера коснется граждан, посещавших рынок после 30 мая.

В понедельник власти города ввели "режим военного времени" во всех жилых микрорайонах китайской столицы. В борьбе распространением инфекции задействовано более 10 тыс. человек.

На прошлой неделе вспышка коронавируса была выявлена на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в районе Фэнтай на юге Пекина. Большинство заразившихся - работники торговых точек, а также лица, находившиеся с ними в тесном контакте. Администрация города также была вынуждена временно закрыть несколько других важных коммерческих объектов, в том числе на западе столицы, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. В связи с этим в отдельных районах Пекина введены усиленные меры контроля.

По данным на понедельник, в медицинских учреждениях Пекина находятся порядка 80 инфицированных коронавирусом. За все время пандемии в городе было зарегистрировано 673 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.