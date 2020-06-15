Власти Ленинградской области расширят жилищную программу для молодых медиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Ленинградской области расширят программу по обеспечению жильем молодых врачей и будут предоставлять служебное жилье в течение трех-пяти лет с начала работы в зависимости от семейного положения медика. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее в ходе рабочей встречи президента РФ Владимира Путина и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко глава государства обратил внимание Дрозденко на то, что у региона "недостаточная обеспеченность врачами" и она связана, в том числе с обеспеченностью медиков жильем.

"В Ленинградской области будет расширена программа по обеспечению жильем молодых врачей. Служебное жилье предоставят семейным докторам в течение трех лет, одиноким - в течение пяти лет. Служебные квартиры можно будет приватизировать через 10 лет. Планируется софинансирование областного и муниципального бюджетов 75/25", - говорится в сообщении правительства.

В начале этого года регион также увеличил единовременные выплаты для медиков, которые устроились на работу в удаленные населенные пункты региона. Для врачей - с 1 до 1,5 млн рублей, для фельдшеров с 500 до 750 тыс. Кроме того, специалистам, которые впервые начали работать в государственной медицинской организации региона, в качестве меры соцподдержки ежегодно в течение трех лет единовременно выплачивается по 56,5 тыс. рублей при условии продолжения ими работы. Молодые специалисты, которые впервые после окончания образовательного учреждения начинают работать в организации первичной медико-санитарной помощи региона, тоже получают единовременное пособие, врачи - 100 тыс. рублей, медработники среднего звена - 50 тыс. рублей.