Мурашко: в Дагестане удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом за три недели

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Работа федеральных специалистов в Дагестане позволила за три недели стабилизировать ситуацию с коронавирусом в регионе. В настоящее время там проводится в шесть раз больше тестов на коронавирус, чем месяц назад, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Хочется отметить, что ситуация стабилизировалась не только по заболеваемости и по улучшению исходов, мы видим в том числе и по тестированию такой важный элемент - за последний месяц количество тестируемых увеличилось более, чем в шесть раз. Мы видим, что именно такое взаимодействие федеральных, региональных властей, в том числе ведомств, которые могут оказать помощь для стабилизации ситуации, позволяет нам действительно за короткий промежуток времени улучшить исходы и стабилизировать ее [ситуацию]", - сообщил он на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что власти Дагестана переходят с 15 июня к снятию ограничений по антикоронавирусному режиму. За период действия режима в республике на борьбу с коронавирусом был выделен 1,8 млрд рублей. С 31 марта в Дагестане действует режим самоизоляции, в большинстве районов введен масочный режим.