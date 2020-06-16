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Фонд "Друзья" и эксперты обсуждают потенциал российской благотворительности

В рамках мероприятия проходит презентация исследования "Зона роста: как причинить максимум добра"

ТАСС

Фонд "Друзья" совместно с экспертами из бизнеса, медиа и благотворительности обсуждают потенциал российской благотворительности в рамках онлайн-встречи "Зона роста: как причинить максимум добра". В мероприятии участвует заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова.

Как ожидается, в рамках мероприятия состоится презентация одноименного исследования.

Встреча проходит в рамках серии бесплатных образовательных семинаров Московской школы профессиональной филантропии и фонда "Друзья". 

О фонде "Друзья"

Фонд занимается системной поддержкой российских благотворительных организаций. Его цель - с помощью образовательных программ, межпрофессиональных консультаций и научных исследований создать устойчивую среду, в которой благотворительные организации смогут повысить свою эффективность.

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