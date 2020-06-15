Песков: если украинские политики захотят приехать на парад 24 июня, они это сделают

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Кремль не исключает, что некоторые украинские политики могут приехать на парад Победы в Москву 24 июня.

Отвечая на вопросы журналистов в понедельник, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог точно сказать, можно ли ожидать в Москве 24 июня украинских политиков, например, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука. "Я уверен, что если кто-то захочет поприсутствовать на этом чрезвычайно важном с точки зрения и символизма и текущего момента, важном для всего мира мемориальном мероприятии, то они это сделают", - отметил Песков. И добавил: "Все-таки 75 лет победы - это та дата, которая объединяет наши народы".

Ранее Песков говорил, что на парад Победы в Москву в первую очередь приглашены главы государств СНГ. 11 июня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что 12 глав государств выразили готовность участвовать в мероприятии.