Песков подтвердил, что ряд участников церемонии награждения Героев Труда прошли карантин

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Ряд участников церемонии награждения президентом России Владимиром Путиным Героев Труда на Поклонной горе в День России, 12 июня, предварительно прошли карантин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя информацию газеты "Коммерсантъ" о том, что некоторые из участников мероприятия перед этим провели 12 дней на полном карантине.

"Я могу подтвердить, действительно некоторые были на карантине", - сказал Песков, пояснив, что это "связано с совершенно обычными мерами предосторожности". "Мы все можем быть контактными [с теми, кто инфицирован коронавирусом] <…>, необходимо дополнительное тестирование, это объяснимые и понятные меры предосторожности", - пояснил пресс-секретарь президента.

Церемония награждения на Поклонной горе 12 июня была первым подобным мероприятием с участием президента и приглашенных лиц с начала эпидемии коронавируса.

Золотые звезды Героев Труда из рук главы государства получили худрук Малого театра Юрий Соломин, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, а также управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.