ВЦИОМ: более 80% россиян соблюдали режим самоизоляции

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Порядка 83% россиян соблюдали режим самоизоляции в той или иной степени, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в понедельник на его сайте .

"Большинство россиян соблюдали режим самоизоляции, об этом сообщали 83% опрошенных на момент опроса 26 мая 2020 года. Из них каждый пятый не выходил из дома - 20%, а 63% частично соблюдали, иногда выходя из дома", - говорится в материалах опроса, где отмечено, что 16% респондентов не соблюдали режим самоизоляции.

Около 63% опрошенных россиян занимались в период самоизоляции домашним хозяйством и детьми, 30% респондентов смотрели телевизор или слушали радио, еще 26% читали книги. Общались с друзьями и родственниками по телефону или через интернет 24% опрошенных. По данным ВЦИОМ, самым популярным мессенджером для общения во время самоизоляции был WhatsАpp, его использовали 51% россиян, на втором месте - соцсеть "ВКонтакте" (21%), на третьем - Viber (18%).

Каждый пятый россиянин смотрел фильмы и видео (21%). "Топ-3 популярных ресурсов среди тех, кто смотрел кино и видеофильмы: YouTube (31%), "ВКонтакте" (14%) и Ivi.ru (9%)", - уточняется на сайте. В компьютерные игры играли 18%. "Среди игроманов, в том числе любителей компьютерных игр, самые популярные интернет-ресурсы - "Одноклассники" (10%), Steam (8%) и Google Play (6%). Треть любителей игр не использовали для этого интернет (34%)", - отмечено в сообщении ВЦИОМ. Занимались спортом или образованием (повышением квалификации) по 13% россиян. Как и в случае с просмотром видео, "лидером для получения дополнительного образования стал YouTube - его назвали 29% опрошенных".

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены 26 мая 2020 года. В каждом опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.