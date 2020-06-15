Открытие Ржевского мемориала запланировано на 30 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Торжественное открытие Ржевского мемориального комплекса, установленного в Тверской области в память о солдатах Красной армии, запланировано на 30 июня. Об этом в понедельник сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Ожидаемая дата открытия Ржевского мемориала - 30 июня", - сказал он. По словам Мединского, мемориал был готов еще в апреле, однако в связи с пандемией коронавируса было принято решение "не создавать там столпотворение, и поэтому пока держали его закрытым".

Помощник главы государства подчеркнул, что 9 мая люди несли цветы к мемориалу, несмотря на то, что к нему не было доступа. "Несмотря на то, что памятник был закрыт специальным коробом и вся территория огорожена лентами, 9 мая сотни автомобилей, проезжающих мимо этого мемориала, специально останавливались, люди приносили цветы и выкладывали их около заградительных лент, чтобы охрана перенесла их потом к памятнику. Это было очень трогательно. 30 июня мемориал будет открыт, и, начиная с первого июля, приходите и поклонитесь. Это место удивительной энергетической силы", - добавил Мединский.

Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.

В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тыс. человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери (включая раненых) составили 1 млн 160 тыс. человек. Сражения имели огромное значение для достижения Красной армией коренного перелома в Великой Отечественной войне и закончились победой советских войск. В 2007 году городу Ржеву присвоено почетное наименование "Город воинской славы".