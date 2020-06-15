Песков сообщил, чтол у Путина в планах есть посещение главного храма Минобороны в Кубинке

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Посещение главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" есть в рабочих планах президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент обязательно посетит этот храм, такое посещение есть в его рабочих планах", - сказал представитель Кремля. По его словам, Путин не планировал посещать церемонию освящения этого собора, которая состоялась 14 июня, при этом его отсутствие там не было связано с эпидемиологической ситуацией.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил собор Воскресения Христова в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, имеющий статус главного храма Вооруженных сил РФ, в воскресенье, 14 июня.

Решение о строительстве главного храма Вооруженных сил РФ было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября патриарх Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора.