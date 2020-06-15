Мурашко заявил, что в России большой резерв коек для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Процесс стационарной и амбулаторной медицинской помощи в России организован четко, резерв созданных для пациентов с коронавирусной инфекцией коек, в том числе реанимационных, большой. Об этом сообщил в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Также мы видим заполняемость коек на территории всей страны и оперативно может принимать решения, в том числе видим и загруженность реанимационных отделений, что немаловажно. <...> Сегодня мы видим, что четко организованный процесс стационарной и амбулаторной помощи не загружает реанимационную койку, и мы видим, что резервы в стране велики", - сообщил он на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Мурашко, добиться оперативного отслеживания ситуации и контроля за коечной сетью удалось благодаря информационной системе, собирающей сведения о количестве пациентов и свободных мест в больницах.

Помощь регионам

Министерство здравоохранения в ближайшее время направит специалистов для улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Амурскую область и Карачаево-Черкесию, сообщил Мурашко.

"Завтра планируется выезд специалистов в Амурскую область, также мы направляем совместно с Башкирией специалистов федеральных и региональных в Карачаево-Черкесию. Мы направляем специалистов на Камчатку, и сегодня там работают совместно с московскими специалистами бригады под руководством заместителя министра здравоохранения", - сказал он.

Министр подчеркнул, что такая система позволяет не только выстроить маршрутизацию, но и оказать конкретную помощь пациентам, улучшив эпидемиологическую ситуацию на местах.