Праздник "Алые паруса" в Петербурге пройдет в формате телевизионной трансляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в 2020 году пройдет в режиме телевизионной трансляции, без присутствия молодежи на набережных Невы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации, распространенном в понедельник.

"Сегодня губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга "О проведении в 2020 году праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" в формате телевизионной трансляции", - говорится в сообщении.

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге ежегодно посещают более 1 млн человек. Впервые праздник "Алые паруса" был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга.

Как уточнили в пресс-службе, выпускной в этом году решено провести без зрителей "для обеспечения эпидемиологической безопасности жителей города".

В этот раз, учитывая нетрадиционный формат праздника, изменится и маршрут прохождения брига "Россия" с алыми парусами. "В этом году кульминация праздника - его водно-пиротехническая часть - пройдет не в акватории Невы, а в Финском заливе", - сообщили в пресс-службе. Кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига "Россия" по акватории Финского залива будут транслировать все центральные телеканалы.

Сценарий представления посвящен творчеству писателя Александра Грина, автора повести "Алые паруса" - в этом году отмечается 140-летие со дня его рождения. Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал режиссер Василий Бархатов, ведущими "Алых парусов" по традиции будут Иван Ургант и Дарья Александрова, на сцене выступят Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, IOWA и другие артисты.