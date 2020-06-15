Муниципалитеты Чувашии получат по 100 тыс. рублей в честь 100-летия республики

ЧЕБОКСАРЫ, 15 июня. /ТАСС/. Муниципалитетам Чувашии выделят по 100 тыс. рублей на личные нужды в рамках празднования 100-летия республики. На что пойдут выделенные деньги должны решить жители муниципалитетов, они смогут направить их на новые детские площадки, памятники, стелы и любые другие работы по благоустройству, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики.

"Эти деньги выделяются, чтобы увековечить 100-летие Чувашской автономии. Важно, что каждый населенный пункт получит денежные средства. Здесь также надо отметить, что нет требований к софинансированию проектов", - цитирует пресс-служба слова врио главы Чувашии Олега Николаева.

По его словам, на эти цели из республиканского бюджета выделят 300 млн рублей, первые муниципалитеты получат средства уже в первой половине июля.

"С учетом коротких сроков, муниципалитетам предложили обсудить с жителями направления использования средств в период общероссийского голосования по поправкам в конституцию - с 25 июня по 1 июля", - уточнили в пресс-службе.

Там также напомнили, что из-за пандемии коронавируса власти Чувашии перенесли на август основные мероприятия, запланированные в июне в связи со 100-летием республики.

Чувашская автономная область образовалась 24 июня 1920 года. 21 апреля 1925 года преобразовалась в Чувашскую АССР, 19 октября 1990 года - в Чувашскую ССР. 13 февраля 1992 года Верховный совет Чувашии принял закон о переименовании региона в Чувашскую Республику. С 9 июня 2001 года наименование субъекта - Чувашская Республика - Чувашия.