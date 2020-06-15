Барбра Стрейзанд подарила дочери Флойда акции Disney

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Американская певица Барбра Стрейзанд подарила акции компании The Walt Disney Company шестилетней дочери Джорджа Флойда, который умер после задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) в конце мая. Об этом сообщил в воскресенье журнал People .

Как отмечает издание, Стрейзанд также отправила Джианне Флойд два своих студийных альбома. В Instagram девочки была опубликована ее фотография с подписью: "Барбра Стрейзанд, спасибо вам за посылку. Благодаря вам я теперь акционер Disney". Сколько именно акций получила девочка, не уточняется. Одна ценная бумага компании стоит сейчас около $115.

На счет дочери Флойда поступило уже около $2,1 млн по линии благотворительного сайта GoFundMe. В начале месяца американский рэп-исполнитель Канье Уэст подарил $2 млн родственникам Флойда, а также других афроамериканцев из числа жертв насилия или непропорционального применения силы в США. Уэст, в частности, предоставил средства на оплату обучения Джианны Флойд в вузе, когда она достигнет соответствующего возраста.

Ранее в этом месяце представители одного из университетов в Хьюстоне (штат Техас) сообщили, что готовы выплачивать Джианне Флойд стипендию, если она пожелает в будущем поступить в это учебное заведение.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых произошли столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть Флойда. Правоохранители использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.