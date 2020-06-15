Шмаров рассказал, каким видит будущее "Ведомостей"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров рассказал ТАСС, что будет делать газету такой, какой ее задумывали основатели, политическая составляющая издания будет объективной и сбалансированной.

"По поводу дальнейшего развития. Здесь две истории: история номер один - делать хорошее деловое издание, возвращать "Ведомостям" ту концепцию, которую в свое время задумали основатели. Вторая история - быть газетой для капитанов бизнеса. Эту линию я хочу восстановить, она очень понятная, очень денежная, там больше рекламы, там больше подписчиков. При этом политическая составляющая тоже останется в не меньшем объеме, она будет объективная и сбалансированная", - отметил он.

Шмаров уточнил, что уже назначен на пост главного редактора. Газета, по его словам, продолжит развиваться в лучших традициях, которые изложены в своде правил редакции - "Догме".

Отвечая на вопрос, как он будет решать конфликты с творческим коллективом, Андрей Шмаров заметил, что все вопросы будут решаться "путем улучшения работы". "Кто хочет развивать газету, делать лучше и лучше, для тех эти конфликты являются тривиальными", - добавил он.

Ранее совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить главным редактором Андрея Шмарова.

Назначению Шмарова предшествовал внутриредакционный конфликт, творческий коллектив редакции требовал назначить главредом Анфису Воронину.

Как сообщило издание, за кандидата редакции Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Андрея Шмарова - три.