Библиотеки Петербурга начали открываться для читателей с соблюдением новых санитарных норм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Библиотеки в Санкт-Петербурге приступили в понедельник к возобновлению очной работы с читателями после более чем двухмесячного перерыва, связанного с ограничениями для предотвращения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Как рассказала ТАСС заместитель директора по развитию Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского (одна из крупнейших в Петербурге) Елена Ахти, все желающие будут допускаться по предварительной записи и обслуживаться с учетом новых санитарных требований, в их числе - соблюдение социальной дистанции и трехдневный "карантин" для книг после возврата.

Тринадцатого июня губернатор Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым с 15 июня среди прочего разрешается работа библиотек и архивов по предварительной записи и при условии обеспечения стандарта безопасности, разработанного для этого вида деятельности в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

"Мы будем работать по предварительной записи, то есть человек сможет позвонить в библиотеку и записаться на то время и день, когда ему удобно прийти. Также это можно будет сделать через наш сайт и через наши социальные сети - это для того, чтобы получить книжки, воспользоваться литературой. А для того, чтобы их сдать, любой желающий может прийти, поскольку у нас [осуществляется] бесконтактная приемка книг: у нас стоят станции самостоятельной сдачи литературы", - рассказала собеседница агентства.

Рассадка на расстоянии и "карантин" для книг

С понедельника стартовал прием заявок от читателей на посещение библиотеки Маяковского, а также есть возможность сдать книги. Всех, кто оставит заявку, библиотека будет ждать начиная с 16 июня: посетителей просят приходить в масках и перчатках. Помещения библиотеки оборудованы санитайзерами, и каждые два часа они будут проходить санитарную обработку специальными средствами. Возможность передачи возвращенных книг следующим читателям будет предоставлена спустя трое суток, отметила замдиректора.

По предварительной записи можно будет попасть и в читальные залы. "Естественно, мы будем следить, чтобы между людьми было расстояние не менее полутора метров, то есть они не будут сидеть вдвоем за одним столом. У нас есть возможность их рассаживать на положенном расстоянии друг от друга. И вся литература, которая выдается человеку в читальном зале, точно так же будет собираться, откладываться на отдельный стеллаж - у нас они специально выделены, оборудованы и подписаны, где она также будет лежать 72 часа", - сказала Ахти.

В понедельник возобновили работу все восемь площадок библиотеки Маяковского. "Расписание мы не меняем. Мы просто возвращаемся к тому, как мы работали", - добавила замдиректора. Она отметила, что по таким же нормам и требованиям будут работать и другие городские библиотеки.

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского является одной из крупнейших библиотек Санкт-Петербурга, а также современным культурно-информационным и образовательным центром. Она была открыта в 1868 году на Невском проспекте, имя Владимира Маяковского было присвоено учреждению в 1953 году. Ее фонд составляет обширная коллекция произведений художественной литературы на русском и иностранном языках, издания по экономике, технике, праву, истории и другим наукам. Библиотека предоставляет свободный доступ к электронным ресурсам, бесплатный доступ к сети Wi-Fi, а также предлагает множество творческих проектов, акций, концертов, лекций, встреч, выставок и других культурных программ.

Доступ в Российскую национальную библиотеку

Российская национальная библиотека начнет прием заявок от посетителей 16 июня, рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения. В читальные залы РНБ можно будет попасть с 20 июня по предварительной записи. "Сотрудники готовятся к открытию. Но работа с читателями — это одна из частей деятельности библиотеки. Начнется научная и исследовательская деятельность, оцифровка, реставрация и так далее", - добавила собеседница агентства.

Российская национальная библиотека - первая государственная общедоступная библиотека России - основана 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. РНБ - федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ), находится в ведении Министерства культуры РФ. По объему фондов является одной из крупнейших библиотек мира (входит в первую десятку, шестое место) и вторым в РФ книгохранилищем после Российской государственной библиотеки (РГБ, Москва). По данным пресс-службы библиотеки, за 2019 год РНБ посетили более 700 тыс. читателей и около 10 млн удаленных пользователей, было выдано около 5 млн изданий и документов.