В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в некоторых регионах

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле "с абсолютным пониманием" относятся к решению некоторых регионов страны ограничить мероприятия празднования юбилея Победы.

"Это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности", - отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что такое решение некоторых региональных руководителей как раз и говорит о том, что они реализуют свое право.

"Губернаторам, как говорил президент, на местах виднее, как на самом деле обстоят дела и им более с руки выстраивать какие-то эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу и, основываясь на этих прогнозах, принимать те или иные решения", - сказал Песков.