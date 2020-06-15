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В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в некоторых регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "это те самые особые полномочия", которыми губернаторы "были наделены на фоне эпидемиологической опасности"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле "с абсолютным пониманием" относятся к решению некоторых регионов страны ограничить мероприятия празднования юбилея Победы. 

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"Это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности", - отметил Песков. 

Представитель Кремля подчеркнул, что такое решение некоторых региональных руководителей как раз и говорит о том, что они реализуют свое право.

"Губернаторам, как говорил президент, на местах виднее, как на самом деле обстоят дела и им более с руки выстраивать какие-то эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу и, основываясь на этих прогнозах, принимать те или иные решения", - сказал Песков.

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