Власти Сингапура будут требовать тесты на коронавирус от всех въезжающих в страну

СИНГАПУР, 15 июня. /ТАСС/. Власти Сингапура объявили об обязательном тестировании на коронавирус всех прибывающих в страну после завершения двухнедельного карантина. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр национального развития Лоуренс Вон.

"Начиная с 17 июня граждане Сингапура, иностранцы, имеющие статус постоянного жителя или же постоянные разрешения на работу, должны сдавать анализы на COVID-19 в последние дни завершения их карантина", - сказал глава ведомства. "Исследования будут проводиться в специализированных центрах", - уточнил чиновник. При этом "все расходы будут оплачиваться самостоятельно", добавил он.

Кроме того, министр подчеркнул, что "для возвращающихся в Сингапур из некоторых стран и территорий снимается требование отбывать двухнедельную изоляцию в специальных центрах, теперь это можно делать по месту жительства". По его словам, речь идет о прибывающих из Австралии, Брунея, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, Японии, а также Гонконга, Макао и Тайваня.

Глава ведомства также сказал, что введенный в марте запрет на въезд в республику других категорий иностранцев, по-прежнему сохраняется. Одновременно он призвал "граждан и проживающих здесь воздерживаться от поездок за рубеж".

При этом Сингапур с 8 июня восстановил с Китаем взаимные поездки в упрощенном режиме, правда они распространяются только на бизнесменов и официальных лиц.

Снятие социальных ограничений

Власти Сингапура объявили о снятии с 19 июня большинства социально-экономических ограничений, введенных более двух месяцев назад из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения Гань Ким Юн.

"За последние две недели мы не наблюдаем резкого роста числа инфицированных, ситуация стабилизировалась и находится под контролем", - сказал глава ведомства. В связи с этим "правительство приняло решение к переходу ко второму этапу снятия ограничений, на котором восстанавливается основная социально-экономическая активность", - указал Гань.

По его словам, "с 19 июня открываются все магазины (в настоящее время работают только продовольственные точки и аптеки - прим. ТАСС), парки, пляжи, возобновляют работу спортивные клубы, бассейны, кафе и рестораны смогут принимать посетителей". Кроме того, "жители смогут собираться в группы не более пяти человек, а также ходить в гости друг к другу", - добавил министр.

При этом "сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию и носить маски", - заявил глава ведомства. Кроме того, он отметил, что "потребуется определенное время для открытия баров, ночных клубов, библиотек".

За первое нарушение ограничительных правил, в том числе отсутствие маски, грозит штраф в размере 300 сингапурских долларов ($211), повторное - 1 000 сингапурских долларов ($705), последующие будет караться тюремным заключением на срок до шести месяцев, штрафом 10 тыс. сингапурских долларов ($7 тыс.), при этом иностранцы будут депортированы.

На сегодняшний день число инфицированных коронавирусом здесь превышает 40,8 тыс., что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии. Между тем почти 30 тыс. уже выздоровели, в больницах находятся около 230. Остальные размещены во временных изоляционных центрах, и они не требуют госпитализации. Основная вспышка вируса произошла в общежитиях, где компактно проживали около 320 тыс. рабочих из стран Южной Азии. На их долю приходится до 70% всех заболевших в Сингапуре. Сражу же после обнаружения там коронавируса власти расселили мигрантов в изоляционные центры и начали массовую их проверку на коронавирус.