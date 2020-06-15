Власти Петербурга заявили, что объем онкопомощи в период пандемии практически не изменился

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Объем онкологической помощи в Санкт-Петербурге во время пандемии остался практически на прежнем уровне благодаря перераспределению нагрузки на амбулаторное звено. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы городского комитета по здравоохранению.

"Во время эпидемии и перепрофилирования многих специализированных медучреждений объем помощи, оказываемой пациентам с установленным онкологическим диагнозом, практически не изменился. Этому во многом способствовало перераспределение нагрузки на амбулаторную часть онкологической службы. Восемь центров онкологической помощи продолжают работу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с марта по май этого года помощь в амбулаторных условиях получили не менее 30 тыс. пациентов, более 8,5 тыс. человек лечились в условиях дневного стационара и примерно столько же - в круглосуточных стационарах. "Объем диагностических исследований для пациентов с установленным онкологическим диагнозом не изменился", - отмечается в сообщении.

С 23 марта по постановлению главного санитарного врача Санкт-Петербурга было приостановлено оказание всех видов плановой медицинской помощи. Как отметили в комитете, для онкологических пациентов сделали исключение. "Это позволило оставить в строю все учреждения, оказывающие помощь таким больным. Комитет по здравоохранению оперативно инициировал процедуры закупок важнейших таблетированных противоопухолевых препаратов для снижения посещений пациентами медицинских организаций", - добавили в пресс-службе.

При этом для онкологических пациентов, поступающих в стационары на лечение и диагностику, стало обязательным предварительное тестирование на коронавирус. Онкологический центр также включил в предварительные исследования КТ органов грудной клетки, что позволяет исключить риск для пациентов со скрытым течением заболевания.

"Откладывается лечение пациентов, у которых непосредственной угрозы для жизни нет - с доброкачественными опухолями, предопухолевыми заболеваниями, то есть там, где можно не выполнять сложные вмешательства и их откладывать до спада эпидемии. Откладываются [такие] высокоагрессивные методы лечения, как, например, химиолучевая терапия, когда комбинируются два метода, которые тяжело переносятся, дают побочные эффекты и повышается риск заражения инфекцией", - рассказал журналистам директор Петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко. Ранее он также выражал опасения, что ограничения работы медицинских организаций первичного звена на время пандемии в Санкт-Петербурге приведут к всплеску числа онкологических заболеваний и перегрузке специализированных учреждений.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 20 813 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели 9 739 человек, умерли 635.