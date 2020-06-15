Все заместители главного редактора "Ведомостей" объявили о своем увольнении

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Все пять заместителей главного редактора газеты "Ведомости" объявили о своем увольнении из-за несогласия с назначением на этот пост Андрея Шмарова. Об этом сообщается в понедельник на сайте издания.

Об уходе сообщили Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский, который работает в газете с момента основания.

Ранее совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить главным редактором Шмарова.

Его назначению предшествовал внутриредакционный конфликт, творческий коллектив редакции требовал назначить главредом Анфису Воронину.

Как сообщило издание, за кандидата редакции Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Шмарова - три.