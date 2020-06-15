Финляндия отменяет чрезвычайное положение, введенное в условиях пандемии

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июня. /ТАСС/. Финляндия отменяет режим чрезвычайной ситуации, который начал действовать во второй половине марта в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции премьер-министр страны Санна Марин.

"Больше нет предпосылок для продолжения действия закона о чрезвычайных ситуациях, чрезвычайное положение отменяется", - сказала она. Премьер при этом призвала граждан по-прежнему соблюдать осторожность.

По ее словам, правительство в понедельник в 15:00 по местному времени (совпадает с московским) даст официальные распоряжения о прекращении действия закона, они вступят в силу с 16 июня. При этом в среду кабмин рассмотрит все те введенные из-за пандемии рекомендации, которые в данный момент продолжают действовать, добавила Марин.

Число инфицированных коронавирусом в Финляндии увеличилось в понедельник только на четыре, до 7 108. С начала пандемии в стране зафиксированы 326 летальных исходов. Замедление темпов пандемии в стране продолжается - на прошедшей неделе прирост новых случаев инфицирования стабильно составлял менее 30 в сутки.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах, возобновилось обучение в школах и дошкольных учреждениях. С 15 июня Финляндия откроет границы для поездок в страны Прибалтики и государства Северной Европы, за исключением Швеции. Граница с РФ останется закрытой до 14 июля.

В Финляндии до конца мая сохранялся запрет собираться группами более 10 человек, но с 1 июня это число увеличили до 50 человек. Общественные мероприятия с участием более чем 500 человек будут запрещены до конца июля. С июня начали постепенно открываться театры, музеи, библиотеки, рестораны, бассейны, стало возможным проведение спортивных соревнований.