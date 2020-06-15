Новый многопрофильный медцентр Воронежа начали подключать к инженерным сетям

ВОРОНЕЖ, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты начали прием некоторых помещений и подключение к сетям инженерно-технического обеспечения многопрофильного инфекционного медицинского центра в Воронеже, который строится с помощью военнослужащих Министерства обороны РФ для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в понедельник в Telegram пресс-служба правительства Воронежской области.

За последние сутки в Воронежской области выявлено 220 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число заразившихся выросло до 4 460 человек. Из числа заразившихся выздоровели 1 986 человек, 22 пациента умерли. В регионе с 20 марта ввели режим повышенной готовности, отменили массовые мероприятия, с 12 мая - общий масочный режим, все жители обязаны находиться в защитной маске в общественном транспорте, в магазинах, а также соблюдать социальную дистанцию 1,5 - 2 метра.

"Строительство новой инфекционной больницы на 200 коек на ул. Ростовской в Воронеже идет по графику: начата приемка части помещений медучреждения и ведется его присоединение к сетям", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Воронежской области, началось подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, используемых для подачи тепла, воды и водоотведения, а также подачи электроэнергии.

Медцентр строится в Воронеже с 25 апреля по типовому проекту Минобороны, ранее реализованному в Хабаровске и Подольске. В строительстве задействованы более 30 предприятий Воронежской области и силы железнодорожных войск, его сдача запланирована к 1 июля. Всего Минобороны построило 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны. Планируется, что после окончания пандемии коронавируса новый медцентр Воронежа будет использован как инфекционная больница.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 7,6 млн человек, около 425 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 520 129 случаев заражения, выздоровел 274 641 человек, умерли 6 829. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.