ГУ МЧС Татарстана получило 33 новых пожарных и специальных автомобиля

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Личный состав Главного управления МЧС Татарстана в ходе торжественной церемонии получил 33 новых пожарных и специальных автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В реагирующие подразделения пожарно-спасательного гарнизона передано 33 единицы специальной техники. Эта техника повысит эффективность работы наших подразделений и уже сегодня выйдет на боевое дежурство", - процитировали в пресс-службе главу МЧС Евгения Зиничева.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, в рамках мероприятия спасатели также получили очередную партию из 12 пожарных автомобилей, которые были обновлены благодаря программе по капитальному ремонту пожарной техники, реализуемой президентом республики. Всего по данной программе планомерно в течение трех лет на ремонт 133 автоцистерн выделено 310 млн рублей. В настоящее время отремонтированы 109 автомобилей. Кроме того, до конца года в подразделения будут переданы еще 24 автоцистерны. В следующем году планируется завершить ремонт всей пожарной техники со сроком эксплуатации более 10 лет.

Вместе с тем, в регионе значительное внимание уделяется строительству и ремонту объектов пожарной охраны. "В текущем году завершается возведение пожарного депо в Апастовском муниципальном районе, проводится капитальный ремонт двух и текущий ремонт восьми пожарно-спасательных частей. На эти цели из республиканского бюджета в 2020 году выделен 221 млн рублей, в 2019 году был выделен 81 млн рублей и в 2018 году - 208 млн рублей", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Состоявшееся торжественное мероприятие приурочено к 30-летию МЧС России, 25-летию МЧС Республики Татарстан, 75-летию со Дня Победы и 100-летию образования Татарской АССР. Глава МЧС Евгений Зиничев принял в нем участие в режиме видео-конференц-связи.